ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу

В Казахстане ВИЧ-инфицированного мужчину задержали за изнасилование девочки

Мужчины из Алматы обвиняют в надругательстве над 13-летней девочкой. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным издания, знакомый отца изнасиловал несовершеннолетнюю. Известно, что фигурант ВИЧ-инфицирован. Передалось ли заболевание девочке, не уточняется.

После того, как о ситуации узнали сотрудники правоохранительных органов, они опросили школьницу. В дальнейшем на нее якобы оказали давление родственники мужчины и родной отец, поэтому на суде она поменяла показания.

При этом мать пострадавшей находится в местах лишения свободы за езду в нетрезвом виде. О том, что произошло с ее дочерью, она якобы узнала только спустя полгода. Как рассказала местная правозащитница, психологическую помощь девочке не оказывали.

По словам сотрудников полиции города, после инцидента было возбуждено уголовное дело.

«Все необходимые экспертизы и другие действия, необходимые для расследования, провели в полном объеме», – сообщается в публикации.

На данный момент задержанный находится в СИЗО.

