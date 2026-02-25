Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу

В Казахстане ВИЧ-инфицированного мужчину задержали за изнасилование девочки
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины из Алматы обвиняют в надругательстве над 13-летней девочкой. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным издания, знакомый отца изнасиловал несовершеннолетнюю. Известно, что фигурант ВИЧ-инфицирован. Передалось ли заболевание девочке, не уточняется.

После того, как о ситуации узнали сотрудники правоохранительных органов, они опросили школьницу. В дальнейшем на нее якобы оказали давление родственники мужчины и родной отец, поэтому на суде она поменяла показания.

При этом мать пострадавшей находится в местах лишения свободы за езду в нетрезвом виде. О том, что произошло с ее дочерью, она якобы узнала только спустя полгода. Как рассказала местная правозащитница, психологическую помощь девочке не оказывали.

По словам сотрудников полиции города, после инцидента было возбуждено уголовное дело.

«Все необходимые экспертизы и другие действия, необходимые для расследования, провели в полном объеме», – сообщается в публикации.

На данный момент задержанный находится в СИЗО.

Ранее мигрант пришел в гости и изнасиловал пенсионерку в Ленобласти.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!