МИД Украины впервые отзывает посла в Белоруссии на консультации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД страны вызывает украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что это необходимо для оценки перспектив украинско-белорусских отношений «в новой реальности» и формирования решений по этому поводу.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — добавил Кулеба.

Ранее на Украине назвали «прекращением диалога» с Белоруссией передачу 32 граждан России.

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