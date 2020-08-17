США отказались от предложения РФ провести саммит по Ирану
США отказались от предложения президента России Владимира Путина провести саммит «пятерки» СБ ООН с участием ФРГ и Ирана, написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
«США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе», — написал Ульянов.
Он добавил, что существует два конкурирующих подхода: «российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении».
14 августа Путин предложил созвать онлайн-саммит для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Госдеп ответил Путину на предложение провести саммит по Ирану
— Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану
— Китай одобрил предложение Путина провести онлайн-саммит по Ирану