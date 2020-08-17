Членов палаты представителей США отозвали с каникул ради голосования

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси отозвала законодателей с летних каникул для голосования по законопроекта о о защите почтового ведомства. Об этом сообщает «Интерфакс».

На голосование будет вынесен законопроект, запрещающий вносить любые изменения в услуги почты, которые были введены с 1 января 2020 года.

«Президент, его друзья и республиканцы в Конгрессе продолжают вести тотальную атаку на почтовое ведомство и его роль в обеспечении целостности выборов 2020 года, призывая граждан страны голосовать на президентских выборах по почте заранее, чтобы лишить республиканцев возможности не соглашаться с результатами выборов, мотивируя задержкой почтовых отправлений», — заявила Пелоси.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

Ряд штатов Соединенных Штатов уже узаконили голосование по почте, в других оно готовится в связи с пандемией коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Встречи не будет: Белый дом отверг переговоры Путина и Трампа

— Трамп не будет встречаться с Путиным до выборов

— Байден на 9% опережает Трампа по популярности среди избирателей