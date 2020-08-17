Мишустин прибыл в Магдан
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Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Магадан в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
У Мишустина запланирован осмотр социальных и инфраструктурных объектов города, общение с работниками, а также встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
После этого премьер отправится в Благовещенск, где с вертолета осмотрит мостовой переход через Зею и мост Благовещенск — Хейхэ.
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