Мишустин прибыл в Магдан

Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Магадан в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

У Мишустина запланирован осмотр социальных и инфраструктурных объектов города, общение с работниками, а также встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

После этого премьер отправится в Благовещенск, где с вертолета осмотрит мостовой переход через Зею и мост Благовещенск — Хейхэ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин призвал вернуть советскую романтику для притока молодежи на Камчатку

— Мишустин представит Путину инициативы жителей Дальнего Востока

— В Киеве ужесточили карантинные ограничения