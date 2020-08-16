Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter провал попытки США провести резолюцию о бессрочном эмбарго на поставку оружия в Иран в Совбезе ООН.

«США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану», — написал сенатор.

По его мнению, сопротивление американским властям нарастает по всему миру, а провал голосования в Совбезе стал очередным ударом по авторитету Вашингтона.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Ранее США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне заявляли, что не допустят этого.

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