Глава МИД Канады обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел переговоры с кандидатом в президенты Светланой Тихановской ситуацию в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

Переговоры прошли в формате телефонного разговора. Он рассказал, что Канада следит за ситуацией на территории Белоруссии, обдумывая предстоящие шаги.

Кроме того, министр заявил, что канадская сторона готова поддерживать граждан Белоруссии.

Глава МИД добавил, что также провел обсуждение ситуации с коллегой из Литвы Линасом Линкявичюсом. Шампань написал, что выразил ему благодарность в связи с поддержкой Литвы Белоруссии в «это непростое время».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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