Лукашенко приказал военным не допускать выстроения цепи из людей через всю Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от силовых ведомств не допустить выстроения цепи из людей от Вильнюса до Киева. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Поручаю министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий», — сказал он.

По словам Лукашенко, такую акцию солидарности с протестующими в Белоруссии готовят западные страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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