Цепкало: я нахожусь на Украине и в Россию не поеду
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА «Новости», что сейчас находится на Украине.
«Сейчас я в Украине. В Россию я точно не намерен ехать, если я там нахожусь в базе данных уголовного розыска», — сказал Цепкало.
Он подчеркнул, что попал в российскую базу данных розыска автоматически.
«То есть если у нас единая база данных — Белоруссии и России, и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отраженным», — добавил он.
Как сообщалось, на Цепкало завели уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.
Ранее Цепкало объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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