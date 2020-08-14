Экс-сотрудник ФБР признался в подлоге по «российскому делу»

Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит хочет признать свою вину в подлоге при расследовании «российского дела» о якобы связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями, пишет Associated Press со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Клайнсмита обвиняют в подмене записей в правительственной электронной почты об экс-советнике кампании Трампа Картере Пейдже, за которым ФБР долгое время вело слежку. Его подозревали в связях с Россией.

Обвиняемый намерен признать свою вину и раскаяться в совершении подлога перед судом, отметил адвокат.

Ранее в США были опубликованы закрытые свидетельские показания по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы. Более 50 стенограмм обнародовал комитет палаты представителей по разведке. С точки зрения его главы Адама Шиффа, материалы подробно описывают использование Дональдом Трампом «помощи Москвы».

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к избирательному процессу в США в 2016 году.

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