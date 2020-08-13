Депутат ЕП от Польши призвал наказать Россию за события в Белоруссии

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в эфире «Польского радио» заявил, что для урегулирования ситуации в Белоруссии необходимо ввести санкции против России.

Из его слов следует, что именно Москва препятствует «строительству демократии» в Белоруссии. Вводить же санкции против Минска — наказывать меч, а не руку, которая его держит, считает Сариуш-Вольский.

Депутат добавил, что если нейтрализовать давление Москвы, то белорусы сами смогут установить демократический режим в стране.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против властей Белоруссии за силовое подавление протестных акций в республике и фальсификацию выборов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.