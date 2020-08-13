В Кремле опровергли сообщения о встрече Лукашенко с Путиным
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В Кремле опровергли сообщения о встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».
«Нет такой встречи в графике», — заявили в пресс-службе Кремля.
Ранее в Telegram-каналах со ссылкой на источники появилась информация, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
После выборов президента в Белоруссии 9 августа по всей стране начались акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.