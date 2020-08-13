В Кремле опровергли сообщения о встрече Лукашенко с Путиным

В Кремле опровергли сообщения о встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

«Нет такой встречи в графике», — заявили в пресс-службе Кремля.

Ранее в Telegram-каналах со ссылкой на источники появилась информация, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.

После выборов президента в Белоруссии 9 августа по всей стране начались акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.