Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что главная проблема предстоящих выборов главы государства будет связана не с внешним вмешательством, а с действиями Демократической партии страны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция ведется на сайте Белого дома.

Трамп заявил, что демократы хотят направить $3,5 млрд на голосование по почте. При этом президент подчеркнул, что это будет «величайшее мошенничество в истории выборов».

«Вы всегда говорите про Россию, Россию, Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет с демократами», — отметил Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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