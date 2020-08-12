Путин и Алиев обсудили обстановку на азербайджано-армянской границе

Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Диалог состоялся по инициативе Азербайджана.

«Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнёрства во всех областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили обострение обстановки на азербайджано-армянской границе. Путин подчеркнул недопустимость эскалации конфликта.

Другие подробности не приводятся.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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