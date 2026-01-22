Япония в 2026 году выделит Украине $6 млрд на гуманитарную и медицинскую поддержку. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она рассказала, что встретилась с послом Японии на Украине Масаши Накагоме, а также обсудила с ним вопросы помощи республике.

Кондратюк написала, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысячи электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также основное оборудование для обслуживания и восстановления энергосистемы страны.

Нардеп также выразила благодарность за выделение порядка $149 млн, которое одобрил парламент Японии на проекты и программы экстренного восстановления Украины.

До этого сообщалось, что японский депутат от правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки в ходе визита в Москву передал российскому руководству мнение премьер-министра Санаэ Такаити об отношениях с Россией.

Ранее премьеры Японии и Италии условились продолжить санкционное давление на Россию.