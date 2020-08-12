В Литве рассказали, какими должны быть санкции против Белоруссии

Санкции Евросоюза против Белоруссии должны распространяться только на нарушавших права и свободы людей, но не вредить народу, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Персональные конкретные санкции в отношении лиц, как мы договоримся... которые заслужили такого нашего внимания», — сказал Линкявичюс.

Политик добавил, что санкции не должны касаться мирных демонстрантов, которые «не разбивали окна, они не сжигали машины». По его мнению, люди хотели высказаться и быть услышанными.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В городах Белоруссии люди начали выстраиваться в «цепочки солидарности»

— Лукашенко призвал протестующих найти работу

— В Совфеде рассказали о реакции на задержание россиян в Белоруссии