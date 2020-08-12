Лукашенко призвал протестующих найти работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в массовых акциях протеста участвуют только безработные люди с криминальным прошлым, передает «БелТА».

«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — заявил Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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