Лукашенко призвал протестующих найти работу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в массовых акциях протеста участвуют только безработные люди с криминальным прошлым, передает «БелТА».
«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — заявил Лукашенко.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Лукашенко.
В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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