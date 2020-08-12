Премьер-министр Чехии заявил о шоке от событий в Белоруссии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что шокирован поведением силовиков Белоруссии в отношении демонстрантов и призвал ЕС ввести санкции против властей страны, сообщает ТАСС.

«Я не предполагал, что что-то подобное, скандальное, может произойти в Европе», — сказал премьер.

Он добавил, что рассчитывает на введение против белорусских властей санкций со стороны Евросоюза.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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