Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии

Евросоюз не расценивает президентские выборы в Белоруссии как свободные и справедливые и рассматривает возможность введения адресных санкций, указано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Белорусские власти прибегли к «диспропорциональному и неприемлемому насилию», указано в документе. Евросоюз намерен изучить действия властей страны и провести переоценку своих отношений с Белоруссией, в том числе рассмотреть возможность введения адресных санкций против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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