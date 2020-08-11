Литва выдала Тихановской национальную визу на год

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая во вторник, 11 августа, в Литву, может пребывать на территории республики в течение года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы литовского МИДа Линаса Линкявичюса.

Ранее в сети появилось видео, на котором Тихановская с листка читает обращение к белорусам, призывая не выходить на акции протеста.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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