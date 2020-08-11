Власти Германии запрашивают у России информацию об убийстве гражданина Грузии

Немецкие власти направили в Россию 17 запросов с просьбой предоставить информацию об убийстве в берлинском парке гражданина Грузии, но не получили ответа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Маас предупредил о последствиях в том случае, если суд согласится с мнением прокуратуры о том, что убийство было заказано российским государственным органом.

«Каким будет приговор — решать суду. Это будет основанием для нашей реакции», — сказал Маас на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщалось, министры иностранных дел России и Германии, Сергей Лавров и Хайко Маас, в ходе переговоров во вторник, 11 августа, обсудили ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» с учетом санкций со стороны США.

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