В ПАСЕ отказались считать белорусские выборы свободными

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Белоруссии нельзя считать ни свободными, ни справедливыми, сообщает «Интерфакс».

«Я глубоко сожалею, что эти выборы далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми <...> События прошлой ночи, включая использование полицией и военными силы и задержание участников протестных акций, усилили мою озабоченность», — сказал Дамс.

Он напомнил, что Белоруссия подала заявку на членство в Совете Европы в 1997 году, однако этот процесс был заморожен по причине отсутствия прогресса в развитии демократии и состязательной политической системы.

Кроме того, Дамс призвал власти республики к «беспрепятственному соблюдению основополагающих прав человека и свободу собраний» в соответствии с международными обязательствами, которые взял на себя Минск.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По их предварительным итогам, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал более 80% голосов. Оппозиция не признала результаты выборов.

В ряде городов республики состоялись несанкционированные акции протеста против фальсификаций на избирательных участках, в ходе которых милиция и подразделения внутренних войск применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадали более 3 тыс. человек.

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