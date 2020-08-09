Тихановская собирается обжаловать результаты выборов президента в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства, передает ТАСС.

Соратница Тихановской Мария Колесникова сообщила, что штаб не доверяет данным exit poll. По ее словам, в штабе считают их непрозрачными.

«Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права», — заявила Колесникова.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На пост главы государства выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. В бюллетенях есть графа «против всех». По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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