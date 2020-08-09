ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что более 54% избирателей проголосовали на выборах президента страны по состоянию на 12.00 мск, выборы признаны состоявшимися. Об этом сообщает РИА «Новости».

В республике выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан республики, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более 50% белорусов, принявших участие в голосовании.

«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняло участие в голосовании», — сказала Ермошина.

На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех». Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.

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