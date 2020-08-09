Кандидат в президенты Канопацкая заявила, что выступает против союза Белоруссии и РФ

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что выступает за независимую страну без союза с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Канопацкой,она — единственный проевропейский демократический кандидат.

«Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из ОДКБ, за вывод российских войск с территории Белоруссии», — отметила она.

На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех». Основной день голосования проходит 9 августа.

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