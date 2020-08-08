Задержана глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской

Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.

Во время задержания Тихановская и Ковалькова находились рядом с Мороз, рассказала женщина. По ее словам, к ним подъехала синяя машина, из которой вышли люди без формы. Они затащили Мороз в машину, захлопнули дверь и уехали.

«Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно», — заявила Ковалькова.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов на этот пост, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.

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