Посол РФ в Минске: задержание россиян могла спровоцировать третья страна

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что ситуация с задержанными россиянами может быть спровоцирована из третьей страны для осложнения отношений Москвы и Минска. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сотрудники консульского отдела посольства России в Беларуси 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках», — заявил Мезенцев журналистам.

По его словам, сейчас «представлены убедительные факты», подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Белоруссии.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.

Лукашенко пообещал выдать россиян, только если Украина докажет их виновность.

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