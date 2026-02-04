В МИД РФ подтвердили встречу Лаврова с Володиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля проведет встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что это будет День дипломатического работника.

«10 февраля — как вы знаете, для нас это особая дата, это день дипломатического работника =- состоится его (Лаврова) встреча с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Викторовичем Володиным и руководителями партийных фракций, профильных комитетов», — сообщила дипломат.

Также Захарова рассказала о назначенной на 5 февраля встрече Лаврова со спикером национального собрания (парламента) Республики Армения Аленом Симоняном, который посетит Москву с официальным визитом по приглашению председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко.

Ранее Захарова напомнила слова Путина о «бале вампиров».