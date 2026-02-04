Размер шрифта
Эпизод с Борисом Гребенщиковым вырезали из фильма «Над темной водой»

Кинокритик Шпагин: Бориса Гребенщикова вырезали из фильма из-за плохой игры
Алексей Даничев/РИА Новости

Кинокритик Александр Шпагин рассказал «Газете.Ru», что Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) вырезали из фильма «Над темной водой», хотя он был заявлен в титрах. По его мнению, из артиста не получился хороший актер.

Кинолента «Над темной водой» вышла в 1992 году. В ней сыграли Александр Абдулов, Ксения Качалина, Юрий Кузнецов, а также Борис Гребенщиков. Однако, как рассказал кинокритик Шпагин, эпизод с музыкантом в итоге убрали из фильма. Он предположил, что связано это с невыдающимися актерскими способностями.

«Реально плохим актером оказался Гребенщиков, наш дорогой иноагент. Вот совсем не дано человеку. А ведь снимался. Его даже вырезали из фильма «Над темной водой», хотя он был заявлен в титрах. А почему вырезали? Потому что очень плохо сыграл видимо. Ну не актер он, вот бывает так. Шевчук тоже малоинтересный актер, но лучше Гребенщикова. Он, по крайней мере, запоминающийся», — заявил Александр Шпагин.

Также кинокритик отметил, что в основном артисты хорошо проявляют себя в киноиндустрии. Например, он похвалил Егора Крида. По его словам, рэпер показал себя хорошим актером. Одной из последних работ певца был фильм «Вниз».

Ранее у Бориса Гребенщикова резко сократился доход в Европе.
 
