В Госдуме пообещали, что ответ за удар ВСУ по Брянской области «не заставит себя ждать»

Депутат Колесник: ответ за удар ВСУ по Брянской области не заставит себя ждать
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ответ армии России на удар ВСУ по Брянской области не заставит себя долго ждать. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

«Ответ на удары ВСУ по Брянщине не заставит себя ждать. Это провокационные удары как раз в период переговоров. Как ни странно, Украина пытается таким способом сорвать их. Там спасают свою шкуру любыми способами, не жалеют наше мирное население», — сказал Колесник.

По его словам, ВСУ своих людей «не жалеют», бросают их необученными «в топку», лишь бы мир не наступил. Депутат также напомнил, что весь аппарат президента Владимира Зеленского «нелегитимен» и держится на волоске. Это состояние поддерживается атаками на мирных жителей, чтобы показать свою состоятельность кураторам, указал парламентарий.

До этого ВСУ нанесли комбинированный удар системами залпового огня HIMARS, 11 БПЛА самолетного типа и ракетами «Нептун» по Брянской области. Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы, сообщил глава региона Александр Богомаз. Он уточнил что дежурные силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ, а также крылатую ракету «Нептун».

Ранее на Украине не увидели смысла «садиться за стол переговоров» с Россией.
 
