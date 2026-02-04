Турция готова принять переговоры США и Ирана

Турция готова принять переговоры между США и Ираном, но не навязывает посредничество Об этом РИА Новости заявил турецкий дипломатический источник.

По данным Axios, США согласились перенести переговоры с Ираном из Турции в Оман. Отмечается, что иранцы хотят провести переговоры в Омане в двустороннем формате без участия других стран в качестве наблюдателей.

«Турция не навязывает никому свое посредничество, стороны сами решают, где и при чьем участии вести переговоры», — сказал собеседник агентства.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее иранские катера попытались задержать американский танкер.