Женщина хотела похудеть, но случайно вырастила себе грудь

Daily Mail: грудь британки выросла в несколько раз после попытки похудеть

Женщина в Англии хотела похудеть, но случайно вырастила себе грудь, пишет Daily Star.

Тианна Мун столкнулась с редким медицинским состоянием — гигантомастией, при котором грудная ткань продолжает стремительно расти, несмотря на потерю веса. По словам женщины, из-за боли и осложнений она полностью отказалась от ношения бюстгальтеров и отмечает, что чувствует себя «гораздо счастливее» без них.

Женщина начала худеть в мае 2024 года, принимая препараты. За год ей удалось сбросить около 19 кг, однако, в отличие от остального тела, грудь не уменьшилась — наоборот, увеличилась с чашки L до M, а позже достигла крайне редкого размера NN.

После того как рост груди продолжился, несмотря на дальнейшее снижение веса, Мун начала самостоятельно изучать возможные причины. Она обратилась к медицинским онлайн-сообществам, а также к нейросетям. Из-за своего состояния Тианна регулярно сталкивалась с проблемами при подборе белья. По ее словам, бюстгальтеры даже самых больших размеров вызывали порезы кожи, инфекции под грудью, онемение рук и сильное давление на плечи и ребра. В течение последних шести месяцев она полностью отказалась от их ношения.

«Бюстгальтеров моего размера просто не существует. Они причиняют боль и повреждают кожу», — жалуется она.

Для облегчения болей женщину направили на физиотерапию. В ноябре 2025 года она также прошла частную операцию по уменьшению желудка, чтобы снизить нагрузку на спину и предотвратить дальнейшие проблемы с позвоночником. Несмотря на дополнительную потерю еще нескольких килограммов, рост груди продолжился.

В настоящее время британка рассматривает возможность операции по уменьшению груди, хотя врачи предупреждают, что нет гарантии, что она не начнет расти снова.

