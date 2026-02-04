Лавров проведет переговоры со спикером парламента Армении

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 5 февраля проведет встречу со спикером национального собрания (парламента) Республики Армения Аленом Симоняном. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Симонян посетит Москву с официальным визитом по приглашению председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко, уточнила дипломат.
При этом Захарова не рассказала, что планируют обсудить Лавров и Симонян во время встречи.
23 января сообщалось, что Матвиенко провела телефонный разговор с Симоняном. Парламентарии обсудили будущий визит представителя Армении в Москву.
По данным пресс-службы парламента Армении, помимо подготовки к визиту, стороны также обговорили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений. Инициатором беседы выступила Москва.
Ранее в Армении объявили о выходе страны из ОДКБ.