Лавров проведет переговоры со спикером парламента Армении

Захарова: Лавров 5 февраля встретится со спикером парламента Армении Симоняном
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 5 февраля проведет встречу со спикером национального собрания (парламента) Республики Армения Аленом Симоняном. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Симонян посетит Москву с официальным визитом по приглашению председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко, уточнила дипломат.

При этом Захарова не рассказала, что планируют обсудить Лавров и Симонян во время встречи.

23 января сообщалось, что Матвиенко провела телефонный разговор с Симоняном. Парламентарии обсудили будущий визит представителя Армении в Москву.

По данным пресс-службы парламента Армении, помимо подготовки к визиту, стороны также обговорили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений. Инициатором беседы выступила Москва.

Ранее в Армении объявили о выходе страны из ОДКБ.
 
