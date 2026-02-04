Размер шрифта
Роспотребнадзор отчитался о масштабной блокировке опасных товаров на кассах

Александр Астафьев/РИА «Новости»

В России на кассах заблокировали свыше 2,5 млрд единиц небезопасных товаров. Об этом сообщила глава Роспотребнадзор Анна Попова на пленарном заседании Совета Федерации, пишет РИА Новости.

По ее словам, под ограничения попала в том числе продукция, не соответствующая требованиям безопасности. В частности, было заблокировано более 6 млн единиц биологически активных добавок, в составе которых выявили запрещенные вещества.

Также Попова сообщила, что благодаря принятым мерам объем незаконного оборота упакованной воды в России снизился на 60%. Кроме того, в 122 раза сократилось количество реализуемой просроченной пищевой продукции.

До этого недавняя проверка растительных котлет на российских прилавках показала, что в продукции некоторых производителей содержатся бактерии кишечной палочки, плесень и многократно превышающее норму количество микроорганизмов. В статье «Известий» уточняется, что котлеты девяти торговых марок проверили по 460 показателям. Среди выявленных нарушений — не заявленные в составе консерванты, несоответствие массы нетто данным на этикетке, отличие фактического содержания белков, жиров и углеводов от заявленного, замечания к цвету, вкусу и запаху.

Ранее в Госдуме предложили наносить маркировку об аллергенах на штучные продукты.
 
