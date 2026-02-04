Nestle подтвердила содержание токсина в детском молоке

Компания Nestle объявила о решении отозвать партию детского молока марки Guigoz на фоне изменения во Франции норм содержания цереулида в детских смесях. Об этом сообщает газета Le Monde.

Как отмечается, компания Nestle почти две недели знала о возможном содержании токсина в своей продукции перед тем, как начать отзывать ее в ряде стран.

«Европейские и французские власти недавно объявили об изменении методов анализа на содержание цериулида на основе новых научных данных… Наш стандарт качества основан на самом строгом в отрасли пороге обнаружения цереулида: мы стремимся к полному отсутствию цереулида в нашем детском молоке. Это требование, которое лежит в основе всех наших решений, сегодня побуждает нас провести дополнительный отзыв единственной партии (детского молока. – прим. ред.) Guigoz», — заявила компания.

В сообщении речь идет о молоке Guigoz Optipro Relais 1 для детей от 0 до 6 месяцев. Компания планирует изъять из обращения партию объемом 800-граммовых упаковок, у которой срок годности истекает в декабре 2027 года. В то же время Nestlе подчеркнула, что отзыв касается только этой конкретной партии и не распространяется на другие продукты марки Guigoz, которые, по их словам, являются безопасными для потребления.

До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских сухих смесей Nestle. Ограничения коснулись продукции под брендами NAN, PreNAN, Nestogen и «Алфаре Амино». В российском ведомстве предупредили, что употребление продукции с высоким содержанием цереулида может вызвать рвоту или диарею.

Ранее в США десятки младенцев заразились ботулизмом после употребления детской смеси.