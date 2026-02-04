В Госдуме рассказали о цели удара ВСУ по Брянской области

Комбинированный удар ВСУ по Брянской области ракетами HIMARS и «Нептун» говорит о намерении Украины и Европы сорвать продолжающиеся мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он отметил, что Европа продолжает готовиться к войне с Россией.

«Генсек НАТО (Марк. – «Газета.Ru») Рютте заявил, что как только состоится соглашение, они введут войска натовские. Мы на это никогда не пойдем. Я думаю, никогда наш президент на это не согласится. Со стороны Европы, со стороны Украины идут всевозможные заявления. [Идут] обстрелы мирных совершенно объектов, никак не связанных ни с энергетикой, ни с чем-то другим, тем более с войсками. Идут серьезные попытки просто сорвать их (переговоры. – «Газета.Ru»)», — заявил парламентарий.

По словам Соболева, Европа на сегодняшний день «крайне заинтересована» в восстановлении своего военно-промышленного комплекса в рамках подготовки к войне с Россией. В этой связи, указал он, Москве нужно восстанавливать вооруженные силы «до уровня, когда они будут способны отразить агрессию, в том числе блока НАТО, на любом стратегическом направлении».

3 февраля Рютте заявил, что сразу после того, как будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся иностранные войска.

4 февраля ВСУ нанесли комбинированный удар системами залпового огня HIMARS, 11 БПЛА самолетного типа и ракетами «Нептун» по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Уточняется, что в Бежицком районе Брянска осколки повредили три автомобиля.

Кроме того, в поселке Глинищево Брянского района в результате атаки ВСУ был полностью уничтожен жилой кирпичный дом, пострадала женщина. Она получила множественные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, сообщил Богомаз.

