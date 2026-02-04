На Украине задумались о плане «Б» по гарантиям безопасности из-за ненадежности Запада

Украина переосмыслила отношение к гарантиям безопасности, решив сосредоточиться на развитии собственной армии и оборонной промышленности вместо того, чтобы ждать защиты от Запада. Об этом заявила глава миссии страны при НАТО Алена Гетманчук в интервью европейскому изданию Politico.

«Украина пережила фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться», — отметила Гетманчук.

Она считает, что чем дольше длится военный конфликт, тем украинцы больше убеждаются в том, что в первую очередь надо полагаться на себя. По ее мнению, это убеждение основано на разочаровании киевских властей в данных Украине обязательствах в области безопасности и скептицизме по поводу перспектив вступления в НАТО.

Гетманчук добавила, чтобы не зависеть от помощи западных партнеров, Украине необходимо создать устойчивый оборонный сектор, а также реформировать системы закупок, обновить систему набора персонала и продолжить совершенствовать технологии БПЛА. Кроме того, представительница НАТО указала Киеву на необходимость оснастить свои войска современными танками, артиллерией и истребителями.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной гарантией безопасности для страны является ее армия. По его словам, она должна обладать достаточными силой и возможностями. От этого зависит состояние всей архитектуры безопасности государства, подчеркнул Зеленский.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.