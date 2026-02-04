Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

На Украине задумались о плане «Б» по гарантиям безопасности из-за ненадежности Запада

Гетманчук: Украина кардинально переосмыслила отношение к гарантиям безопасности
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина переосмыслила отношение к гарантиям безопасности, решив сосредоточиться на развитии собственной армии и оборонной промышленности вместо того, чтобы ждать защиты от Запада. Об этом заявила глава миссии страны при НАТО Алена Гетманчук в интервью европейскому изданию Politico.

«Украина пережила фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться», — отметила Гетманчук.

Она считает, что чем дольше длится военный конфликт, тем украинцы больше убеждаются в том, что в первую очередь надо полагаться на себя. По ее мнению, это убеждение основано на разочаровании киевских властей в данных Украине обязательствах в области безопасности и скептицизме по поводу перспектив вступления в НАТО.

Гетманчук добавила, чтобы не зависеть от помощи западных партнеров, Украине необходимо создать устойчивый оборонный сектор, а также реформировать системы закупок, обновить систему набора персонала и продолжить совершенствовать технологии БПЛА. Кроме того, представительница НАТО указала Киеву на необходимость оснастить свои войска современными танками, артиллерией и истребителями.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной гарантией безопасности для страны является ее армия. По его словам, она должна обладать достаточными силой и возможностями. От этого зависит состояние всей архитектуры безопасности государства, подчеркнул Зеленский.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!