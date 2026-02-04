В Майами поставят огромную золотую статую Трампа

alanbcottrill/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Майами установят огромную золотую статую Дональду Трампу. Об этом сообщает Independent.

Статуя Трампа, ростом около 4,5 метра, выполнена из бронзы и покрыта сусальным золотом. Ее возведут на шестиметровый пьедестал на гольф-курорте «Trump National Doral» в Дорале на юге Флориды в США.

Автор памятника — Алан Коттрелл. Он сделал скульптуру по заказу криптоинвесторов, которые продвигали свой мемкоин $PATRIOT.

На данный момент Коттрелл удерживает статую на своем литейном заводе в Огайо из-за продолжающегося спора о невыплаченном заказе. Скульптор получил $60 тысяч из обещанных $150 тысяч. Он также утверждает, что криптоинвесторы незаконно использовали изображение его работы для продвижения своего мемкоина.

В феврале документальный фильм о первой леди США «Мелания» собрал около $2,9 млн в день премьеры.

По данным издания, картине прогнозируют стать самым успешным документальным фильмом за последнее десятилетие. Ожидается, что «Мелания» соберет более $8 млн за первый уикенд в прокате.

Фильм показывает 20 дней жизни Мелании Трамп, предшествовавшие второй инаугурации ее супруга.

Ранее в Шотландии на премьеру фильма о Мелании Трамп продали всего 16 билетов.