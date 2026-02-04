Размер шрифта
Названа возможная цель поездки генсека НАТО Рютте на Украину

Политолог Умланд: Рютте посетил Киев, чтобы подать сигнал Трампу
Valentyn Ogirenko/Reuters

Речь генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которую он произнес в Верховной раде Украины, была адресована президенту США Дональду Трампу. Об этом в эфире телеканала Phoenix заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

«Я думаю, что этот визит, а также заявления Рютте — прежде всего для Трампа», — отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что визит руководителя Североатлантического альянса не имел никакого значения для Украины, так как она не является страной — членом военного блока. Киев по итогам этого визита не получил больше средств противовоздушной обороны, а Рютте не предпринял никаких практических шагов и ограничился только словами поддержки.

В связи с этим Умланд пришел к выводу, что поездка генерального секретаря НАТО на Украину была организована лишь для того, чтобы подать сигнал президенту США о позиции альянса по урегулированию конфликта.

3 февраля Рютте посетил Киев, в том числе выступив в Верховной раде. Руководитель Североатлантического альянса произнес речь в полупустом зале. Он предупредил, что для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом потребуется принять «трудные решения».

Ранее генсека НАТО назвали «адептом прокси-войны» против России.
 
