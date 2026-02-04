Стало известно, как долго продлятся морозы в Центральной России февраля

Аномально сильные морозы в Центральной России сохранятся до 5 февраля. Об этом сообщило областное управление МЧС России, передает ТАСС.

Как отмечается, ночами в регионе ожидается температура до -25 -29 градусов, при этом днем воздух будет прогреваться не выше -13 -17 градусов.

4 февраля москвичам спрогнозировали сильные морозы и суточный снегопад. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о том, что температура воздуха по области опустится до -29 градусов, в Москве будет колебаться от -21 до -23 градусов.

По словам синоптика, ночь на 6 февраля будет несколько теплее – в столице ожидается до -20 градусов, и до -25 градусов по Московской области. 7 февраля, сообщила Позднякова, снег будет идти практически целые сутки, однако к выходным в Центральной России заметно потеплеет. Так, в ночь на субботу в Москве температура будет варьироваться от -12 до -17 градусов, днем – от -10 до -15 градусов.

Ранее россиян предупредили о риске инфаркта из-за сильных морозов.