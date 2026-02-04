Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В РФ раскритиковали слова генсека ООН о праве на самоопределение народов Крыма и Донбасса

Константинов: генсеку ООН стоит позвонить в Крым и расспросить о референдуме
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может позвонить в Крым и получить все нужные сведения о законности референдума 2014 года и праве крымчан на самоопределение.

Парламентарий подчеркнул, что народы Крыма и Донбасса имели право на самоопределение, так как им грозило физическое уничтожение со стороны Украины после госпереворота.

По словам Константинова, жители Крыма сделали все предельно легитимно во время референдума, со строгим соблюдением всех норм международного права.

29 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

В тот же день Гутерриш заявил, что, согласно позиции секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал.

Ранее Россия обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!