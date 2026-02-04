Константинов: генсеку ООН стоит позвонить в Крым и расспросить о референдуме

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может позвонить в Крым и получить все нужные сведения о законности референдума 2014 года и праве крымчан на самоопределение.

Парламентарий подчеркнул, что народы Крыма и Донбасса имели право на самоопределение, так как им грозило физическое уничтожение со стороны Украины после госпереворота.

По словам Константинова, жители Крыма сделали все предельно легитимно во время референдума, со строгим соблюдением всех норм международного права.

29 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

В тот же день Гутерриш заявил, что, согласно позиции секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал.

Ранее Россия обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение.