Мужчинам рассказали, как определить «микропенис»

Диагноз «микропенис» ставят, когда длина полового члена в эрегированном состоянии не превышает 7,5 сантиметра. Такой критерий назвал уролог Шафи Вардак из фонда британских больниц Royal Berkshire NHS Foundation Trust. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Эксперт подчеркнул, что средний размер эрегированного полового члена в Великобритании достигает 5,25 дюйма (13,3 см). «Аномально малый» размер полового члена предполагает длину вдвое меньше этого показателя. Считается, что микропенис встречается примерно у 0,5% мужчин, что соответствует около 170 тысячам человек в стране.

Эксперты подчеркивают, что ключевое значение имеет ранняя диагностика. При рождении длину полового члена у мальчиков измеряют, однако исследование, опубликованное в 2022 году в Journal of the Endocrine Society, показало, что эта процедура часто выполняется неправильно. В результате микропенис нередко остается незамеченным до подросткового возраста, когда лечение становится значительно сложнее.

«Если диагноз ставят в младенчестве, гормональная терапия может быть весьма эффективной. Она стимулирует выработку тестостерона и запускает рост полового члена. Согласно тому же обзору, ежемесячные инъекции тестостерона в течение трех месяцев приводили к увеличению длины более чем на 100% у некоторых мальчиков младше трех лет», — отметил врач.

Специалист отмечает, что у полового члена есть лишь несколько периодов активного роста — во внутриутробном развитии, в первые месяцы жизни и во время полового созревания. Во взрослом возрасте чувствительность гормональных рецепторов снижается.

У взрослых мужчин возможности лечения ограничены. По словам профессора Дона Ли, уролога Университетского колледжа Лондона, в ряде случаев помогает относительно несложная операция. Она заключается в освобождении части полового члена, которая у многих мужчин частично скрыта под кожей и прикреплена к лобковой кости. Это может обеспечить функционально достаточный размер для полового акта.

В наиболее тяжелых случаях требуется более сложное хирургическое вмешательство — создание нового полового члена из тканей предплечья или бедра. При этом используются кожа, жир, сосуды и нервы, а чувствительность сохраняется за счет переноса головки исходного полового члена. Такие операции, по словам врача, возможны, но требуют времени.

