Глава контрразведки США обвинил Китай во вмешательстве в выборы

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что власти Китая хотят не допустить переизбрания действующего президента страны Дональда Трампа. Его слова передает ТАСС.

«Китай предпочтет, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не переизбрался», — сказал он.

По словам Эванины, Китай пытается повлиять на политический климат в США, оказывает давление на политиков, чьи интересы расходятся с интересами КНР.

Ранее Эванина заявил, что Россия пытается «очернить» кандидата в президенты США Джо Байдена и поддержать действующего президента Дональда Трампа.

Выборы главы Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года. От республиканцев баллотируется нынешний президент Дональд Трамп. Бывший вице-президент Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов.

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