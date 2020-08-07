Соперница Лукашенко на выборах отказалась призывать сторонников выйти на улицы

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет призывать своих сторонников к уличным акциям. Об этом сообщает ТАСС.

Она выразила мнение, что уличные акции будут пресекаться, как это уже было раньше.

«Власти не понимают, что такое мирная акция», — сказала Тихановская и добавила, что «каждый белорус должен сам сделать выбор», выходить ли на улицы.

Тем не менее, она приветствует «пробуждение» своих сограждан перед выборами, но также отметила, что, на ее взгляд, многие еще «не пробудились».

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

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