Российские кинологи начали работать на завалах в Бейруте

Российские кинологи с собаками отряда «Центроспас» МЧС начали работать на завалах в порту Бейрута, где произошел взрыв, пишет ТАСС.

Отмечается, что специалисты разыскивают пострадавших, которые могли остаться под завалами, а также оказывают медицинскую помощь раненным.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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