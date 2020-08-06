Российские кинологи начали работать на завалах в Бейруте
Российские кинологи с собаками отряда «Центроспас» МЧС начали работать на завалах в порту Бейрута, где произошел взрыв, пишет ТАСС.
Отмечается, что специалисты разыскивают пострадавших, которые могли остаться под завалами, а также оказывают медицинскую помощь раненным.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— МЧС спешит на помощь: в Бейрут вылетел четвертый борт
— МЧС России готово увеличить группировку спасателей в Бейруте
— Полевой госпиталь МЧС РФ начал принимать пострадавших в Бейруте