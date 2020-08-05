США предлагают $10 млн каждому, кто раскроет причастных к вмешательству в выборы

Власти США объявили награду в $10 млн каждому, кто раскроет информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США», — заявил Помпео.

Он отметил, что данное утверждение также касается России и ее «злонамеренных действующих лиц».

Ранее РФ неоднократно отвергла свою причастность ко вмешательству в американские выборы.

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