Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис украинского лидера.

Зеленский в ходе беседы выразил надежду, что указанные граждане будут переданы Украине для привлечения к уголовной ответственности.

Киев подозревает их в причастности к террористической деятельности на территории Украины. Глава государства, как отметили в офисе, убежден, что им не удастся избежать справедливого наказания.

Ранее Лукашенко призвал Москву «прекратить врать» и не манипулировать фактами о задержанных под Минском россиянах.

Под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.