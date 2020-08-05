Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам научно-исследовательской деятельности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято на заседании украинского кабмина в среду, 5 августа.

В июле текущего года Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участниц СНГ.

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