Сотрудница российского посольства пострадала при взрыве в Бейруте

Сотрудница посольства РФ в Ливане оказалась ранена во время мощного взрыва в порту Бейрута, ее жизни ничего не угрожает, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

«Незначительно (пострадала), ее жизни ничего не угрожает. Стекло разбилось – человек просто поранился», — сказал собеседник агентства.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек.

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