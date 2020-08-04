Адвокат Уилана заявил, что Россия и США обсуждают возможность его обмена

Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж в России Пола Уилана, однако США не принимает активных действий в этом направлении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката американца Владимира Жеребенкова.

«По моей информации, переговоры продолжаются. Но американская сторона не активно в них участвует», — заявил адвокат агентству.

По информации Жеребенкова, Уилана могут обменять на одного из граждан РФ, заключенных в американских тюрьмах.

Ранее семья Пола Уилана заявила, что в настоящее время он находится в мордовской ИК-17, а позже будет переведен в ИК-18.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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